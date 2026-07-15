Nice-Matin: Ермолаев обвинил ГУР в покушении на него в Монако

Подозреваемую в покушении на олигарха гражданку Украины Анастасию Березовскую позднее нашли застреленной и закопанной под Киевом. По подозрению в убийстве Березовской задержаны сотрудник ГУР Владислав Реут и бывший работник правоохранительных структур Виталий Жикович. По данным СБУ, сотрудник военной разведки признал вину в убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева.