Nice-Matin: Ермолаев обвинил ГУР в покушении на него в Монако

Олигарх Вадим Ермолаев заявил о причастности к покушению на него в Монако украинской военной разведки, сообщает газета Nice-Matin со ссылкой на бизнесмена.
«С учетом предоставленных нам материалов расследования мы убеждены, что действующие офицеры Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины… прямо причастны к этому покушению», — цитирует издание письмо олигарха.
Напомним, 29 июня в подъезде одного из домов в Монако сработало взрывное устройство. При взрыве пострадали три человека, в том числе украинский бизнесмен Ермолаев.
Подозреваемую в покушении на олигарха гражданку Украины Анастасию Березовскую позднее нашли застреленной и закопанной под Киевом. По подозрению в убийстве Березовской задержаны сотрудник ГУР Владислав Реут и бывший работник правоохранительных структур Виталий Жикович. По данным СБУ, сотрудник военной разведки признал вину в убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева.