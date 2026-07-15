Бизнесмен связал взрыв в Монако с украинской разведкой

Как напоминают СМИ, Вадим Ермолаев является основателем корпорации «Алеф» и одним из крупнейших девелоперов Днепропетровска. По их данным, в 2019 году он отказался от украинского гражданства и в настоящее время имеет паспорт Кипра. В 2023 году Владимир Зеленский ввел в отношении предпринимателя персональные санкции сроком на десять лет.