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Бизнесмен связал взрыв в Монако с украинской разведкой

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев заявил о предполагаемой причастности действующих сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины к покушению на него в Монако.

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев заявил о предполагаемой причастности действующих сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины к покушению на него в Монако. Об этом сообщает газета Nice-Matin, опубликовавшая выдержки из его письма.

Как следует из публикации, Ермолаев утверждает, что ознакомился с материалами расследования, после чего пришел к выводу о возможной причастности офицеров ГУР к произошедшему.

В конце прошлого месяца в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали сам Ермолаев, его спутница Анна Насобина и сын. По данным СМИ, у входа в здание был оставлен рюкзак со взрывным устройством. Когда семья заходила внутрь, бомба была приведена в действие дистанционно. Сообщается, что рюкзак оставила гражданка Украины Анастасия Березовская.

Спустя неделю тело Березовской с огнестрельным ранением обнаружили в Киевской области. По информации офиса генерального прокурора Украины, в убийстве признался действующий офицер ГУР Минобороны. Следствие также сообщало, что после возвращения 1 июля женщина контактировала с двумя людьми помимо членов семьи. У второго фигуранта — бывшего сотрудника правоохранительных органов — прошли обыски. По данным ведомства, в его доме обнаружили помещение, которое, как утверждается, напоминало комнату для пыток.

Как напоминают СМИ, Вадим Ермолаев является основателем корпорации «Алеф» и одним из крупнейших девелоперов Днепропетровска. По их данным, в 2019 году он отказался от украинского гражданства и в настоящее время имеет паспорт Кипра. В 2023 году Владимир Зеленский ввел в отношении предпринимателя персональные санкции сроком на десять лет.

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