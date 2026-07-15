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Гросси назвал недопустимой атаку ВСУ, при которой погиб главный инженер ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что атака Вооружённых сил Украины (ВСУ), в результате которой погиб главный инженер Запорожской АЭС, создаёт угрозу ядерной безопасности и является недопустимой. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МАГАТЭ.

Источник: Life.ru

«МАГАТЭ получило информацию от РФ о том, что сегодня в результате удара беспилотника вблизи АЭС “ЗАЭС” погиб главный инженер станции. Генеральный директор Рафаэль М. Гросси осуждает этот инцидент, который, по его словам, представляет собой недопустимое нападение на станцию и её руководство и создаёт серьёзную угрозу ядерной безопасности», — говорится в заявлении.

Гросси также обратил внимание на сохраняющиеся угрозы вокруг Запорожской АЭС. Среди них он назвал неоднократные перебои с внешним электроснабжением станции и сообщения о недавней военной активности в соседнем городе, где проживает большая часть её сотрудников. По его словам, эти факторы продолжают осложнять обеспечение ядерной и физической безопасности объекта.

Напомним, главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб в результате атаки беспилотника. Удар был нанесён днём 15 июля по служебному автомобилю Toyota Camry на границе промышленной площадки ЗАЭС и города Энергодар. Вместе с Александром Яковлевым погиб водитель машины Дмитрий Филиппов. В «Росатоме» заявили, что атаки на ЗАЭС создают угрозу безопасности не только для России и Украины, но и для европейских стран.

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