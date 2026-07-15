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В Сумах произошла серия взрывов

В Сумской области действует режим воздушной тревоги.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Новая серия взрывов произошла в городе Сумы на севере Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

С начала суток уже в 11-й раз поступает информация о взрыве в городе.

В Сумской области действует режим воздушной тревоги.

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