В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

ПЕНЗА, 15 июля. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности отменен в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в «Максе».
«На территории Пензенской области отменен режим “Беспилотная опасность”, — написал он.
Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
ПЕНЗА, 15 июля. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности отменен в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в «Максе».
«На территории Пензенской области отменен режим “Беспилотная опасность”, — написал он.