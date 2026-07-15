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Сирены прозвучали по всему Бахрейну

В Бахрейне прозвучали сирены воздушной тревоги.

В Бахрейне прозвучали сирены воздушной тревоги. Министерство внутренних дел страны обратилось к жителям с призывом сохранять спокойствие и немедленно направиться в ближайшее безопасное место.

О введении режима воздушной тревоги ведомство сообщило в публикации в социальной сети X.

В МВД Бахрейна призвали граждан и находящихся в стране жителей следовать указаниям властей и укрыться в безопасных местах до дальнейших распоряжений.

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