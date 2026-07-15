Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАГАТЭ призвало прекратить атаки на ядерные объекты после смерти инженера ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии выступило с требованием немедленно остановить любые удары по ядерным объектам, прилегающим к ним территориям и персоналу этих предприятий. Сообщение опубликовано на официальном портале организации.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство призывает немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты или вблизи них, а также на их сотрудников.

Ранее сообщалось, что главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб днём 15 июля. Удар пришёлся по служебному автомобилю Toyota Camry на границе промплощадки станции и Энергодара. Вместе с Яковлевым смертельные ранения получил водитель Дмитрий Филиппов. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв назвал произошедшее целенаправленным террористическим актом. По его словам, за последние два с половиной месяца жертвами атак на объекты и сотрудников, связанных с атомной станцией, стали 13 человек, ещё 48 пострадали.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше