Число погибших при землетрясении в Венесуэле приблизилось к пяти тысячам

По официальным данным правительства Венесуэлы, количество погибших в результате землетрясения, произошедшего 24 июня, достигло 4829 человек. Обновленную сводку опубликовал спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
Согласно опубликованной информации, число пострадавших выросло до 16 740 человек. Кроме того, спасателям удалось вывести из зоны бедствия 6462 человек.
Официальная статистика содержится в правительственной сводке, которую Хорхе Родригес разместил в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что МЧС России направило в Венесуэлу 22 тонны гуманитарной помощи для жителей, пострадавших в результате землетрясений.
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