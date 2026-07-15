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В Волгоградской области объявили беспилотную опасность

Жителей региона призвали занять безопасное место в квартире.

ВОЛГОГРАД, 15 июля. /ТАСС/. Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области, следует из оповещения в приложении МЧС РФ.

«Беспилотная опасность на территории Волгоградской области», — говорится в сообщении.

Жителей региона призвали занять безопасное место в квартире, выбрать комнату, которая не имеет окон.

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