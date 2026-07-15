Хвостатый воришка: В Курске пёс украл сумку с документами ради пирожка

Ранее в японской префектуре Иватэ объявили в розыск медведя, который несколько раз проникал в дома местных жителей и забирал еду. Последней его «жертвой» стал 87-летний Мицуо Мацубара, в доме которого зверь устроил погром на кухне и опустошил холодильник. Этот же зверь может быть причастен как минимум к 14 проникновениям в дома в городе Сидзукуиси за последние две недели. При этом в одно место хищник возвращался аж пять раз.