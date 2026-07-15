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Хвостатый воришка: В Курске пёс украл сумку с документами ради пирожка

В Курске правоохранители раскрыли кражу сумки, которую у женщины унесла собака. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Собака украла сумку с пирожком, ценными бумагами и деньгами. Видео © VK / Полиция Курской области.

В Сеймском отделе полиции установили, что к инциденту причастно животное. Жительница Курска обратилась с заявлением о пропаже сумки с ценными вещами и документами. По её словам, она поставила вещи на землю на автобусной остановке и на короткое время отвлеклась. После этого сумка исчезла.

«Сотрудники следственно-оперативной группы прибыли на место происшествия и приступили к разбирательству. Просмотрев камеры видеонаблюдения, увидели, как сумку у женщины забирает собака. Путь животного также легко определили. В целости и сохранности унесённое имущество нашли в несколько метрах на противоположной стороне улицы», — говорится в сообщении.

Внутри сумки был пирожок. Запах еды мог привлечь собаку. Однако открыть застёжку она не смогла и оставила добычу.

Ранее в японской префектуре Иватэ объявили в розыск медведя, который несколько раз проникал в дома местных жителей и забирал еду. Последней его «жертвой» стал 87-летний Мицуо Мацубара, в доме которого зверь устроил погром на кухне и опустошил холодильник. Этот же зверь может быть причастен как минимум к 14 проникновениям в дома в городе Сидзукуиси за последние две недели. При этом в одно место хищник возвращался аж пять раз.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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