МИД России осудил гибель главного инженера Запорожской АЭС

В Министерстве иностранных дел России заявили, что убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева не окажет давления на Москву. В ведомстве расценили произошедшее как попытку запугать сотрудников станции и создать дополнительные риски для безопасной эксплуатации объекта.