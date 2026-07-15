МИД России осудил гибель главного инженера Запорожской АЭС

В Министерстве иностранных дел России заявили, что убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева не окажет давления на Москву. В ведомстве расценили произошедшее как попытку запугать сотрудников станции и создать дополнительные риски для безопасной эксплуатации объекта.
По версии российского внешнеполитического ведомства, произошедшее свидетельствует об угрозах, связанных с присутствием украинских военных вблизи Запорожской АЭС. В МИД также выразили мнение, что Киев рассчитывает использовать подобные события для получения дополнительной военной и финансовой поддержки со стороны западных государств.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб 15 июля в результате удара беспилотника по служебному автомобилю на границе промышленной площадки станции и Энергодара. Вместе с ним погиб водитель. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил произошедшее, подчеркнув, что подобные атаки представляют серьезную угрозу для ядерной безопасности.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования родным погибшего главного инженера ЗАЭС.