В Солнечногорске нашли кота Тиму, пропавшего после атаки БПЛА ВСУ

Волонтёры нашли в Солнечногорске кота, пропавшего после атаки БПЛА. Видео © VK / Администрация городского округа Солнечногорск.
Животное принадлежит жительницам одного из домов на улице Банковской. Этот дом получил повреждения в результате попадания дрона. Женщины сейчас находятся в пункте временного размещения. При эвакуации они не смогли отыскать питомца и всё это время сильно переживали.
Волонтёры из «Молодой гвардии Единой России» помогали женщинам с уборкой. Во время работы они обнаружили Тиму за шторкой в ванной комнате. Кот оказался целым и невредимым. Двое суток он просидел там в ожидании хозяек. Администрация сообщила, что животное сразу напоили топлёным молоком и накормили рыбкой.
В городе действует режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. В зону ЧС вошли четыре многоквартирных дома в Солнечногорске — на улицах Банковской, Баранова и на улице Военный городок.
Напомним, в Солнечногорске беспилотники атаковали жилой сектор. В результате налёта пострадали двое несовершеннолетних. Им своевременно оказали медицинскую помощь. Глава округа Константин Михальков уточнил, что повреждения получили один дом и прилегающие дворовые территории. В квартирах выбило остекление, пострадали припаркованные машины, зафиксировали локальные разрушения конструкций. Для эвакуированных жителей развернули временный пункт размещения.
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