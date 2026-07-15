Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Солнечногорске нашли кота Тиму, пропавшего после атаки БПЛА ВСУ

В подмосковном Солнечногорске волонтёры нашли рыжего кота Тиму, который потерялся после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила администрация городского округа.

Источник: Life.ru

Волонтёры нашли в Солнечногорске кота, пропавшего после атаки БПЛА. Видео © VK / Администрация городского округа Солнечногорск.

Животное принадлежит жительницам одного из домов на улице Банковской. Этот дом получил повреждения в результате попадания дрона. Женщины сейчас находятся в пункте временного размещения. При эвакуации они не смогли отыскать питомца и всё это время сильно переживали.

Волонтёры из «Молодой гвардии Единой России» помогали женщинам с уборкой. Во время работы они обнаружили Тиму за шторкой в ванной комнате. Кот оказался целым и невредимым. Двое суток он просидел там в ожидании хозяек. Администрация сообщила, что животное сразу напоили топлёным молоком и накормили рыбкой.

В городе действует режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. В зону ЧС вошли четыре многоквартирных дома в Солнечногорске — на улицах Банковской, Баранова и на улице Военный городок.

Напомним, в Солнечногорске беспилотники атаковали жилой сектор. В результате налёта пострадали двое несовершеннолетних. Им своевременно оказали медицинскую помощь. Глава округа Константин Михальков уточнил, что повреждения получили один дом и прилегающие дворовые территории. В квартирах выбило остекление, пострадали припаркованные машины, зафиксировали локальные разрушения конструкций. Для эвакуированных жителей развернули временный пункт размещения.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше