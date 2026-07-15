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Смертельный удар по инженеру ЗАЭС: МАГАТЭ потребовало остановить атаки

Международное агентство по атомной энергии официально потребовало немедленно прекратить любые удары по ядерным установкам, прилегающим к ним зонам и работникам этих предприятий.

Международное агентство по атомной энергии официально потребовало немедленно прекратить любые удары по ядерным установкам, прилегающим к ним зонам и работникам этих предприятий. Заявление опубликовано на сайте организации. Поводом для столь жесткого обращения стала гибель главного инженера Запорожской атомной электростанции.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что атаки на объекты ядерной инфраструктуры или в непосредственной близости от них, а также на персонал должны быть прекращены безотлагательно. В агентстве настаивают на безусловном соблюдении норм безопасности.

Трагедия разыгралась днем 15 июля. Смертельный удар пришелся по служебному автомобилю Toyota Camry. Машина находилась на границе промышленной площадки ЗАЭС и Энергодара. В результате обстрела погиб главный инженер станции Александр Яковлев. Вместе с ним от полученных ранений скончался водитель Дмитрий Филиппов.

В госкорпорации «Росатом» произошедшее квалифицировали как целенаправленный террористический акт. Генеральный директор Алексей Лихачёв привел данные о систематических атаках на объекты и сотрудников, связанных с АЭС. По его словам, только за последние два с половиной месяца жертвами таких ударов стали 13 человек, еще 48 человек получили ранения различной степени тяжести.

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