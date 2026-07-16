На Люблинско-Дмитровской линии метро временно увеличены интервалы движения

С 6 июля по будням в часы пик станция «Парк культуры» Кольцевой линии Московского метрополитена работает только на выход пассажиров. Ограничения связаны с ремонтом эскалаторов. Горожанам советуют пользоваться наземным транспортом или переносить поездки на время вне пиковой нагрузки.