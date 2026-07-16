На Люблинско-Дмитровской линии метро временно увеличены интервалы движения

На Люблинско-Дмитровской линии столичного метро увеличены интервалы движения поездов. Об этом в среду, 15 июля, сообщила пресс-служба московского департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры.
— На южном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения для проверки состава, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Другие подробности пока не приводятся.
8 июля были временно увеличены интервалы движения поездов на южном участке Калужско-Рижской линии метро. Это было вызвано проверкой инфраструктуры.
С 6 июля по будням в часы пик станция «Парк культуры» Кольцевой линии Московского метрополитена работает только на выход пассажиров. Ограничения связаны с ремонтом эскалаторов. Горожанам советуют пользоваться наземным транспортом или переносить поездки на время вне пиковой нагрузки.