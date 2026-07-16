Импортосмещение: поставщики медперчаток могли похитить из бюджета 2,5 млрд

Правоохранители раскрыли масштабную схему хищений из бюджета при госзакупках медицинских перчаток, выяснили «Известия». Ущерб может достигнуть 2,5 млрд рублей — столько госконтрактов выиграла стоящая в центре расследования компания «Грундлаге» и аффилированные с ней юрлица.
Они поставляли в больницы и поликлиники дешевые китайские изделия с высоким содержанием цинка, а выдавали их за качественные отечественные. И при этом получали на аукционах преимущество как российский производитель. Басманный суд Москвы на днях арестовал двух фигурантов этого уголовного дела. В нем около 100 эпизодов госзакупок перчаток более чем в 50 регионах, сообщил источник «Известий». Как мошенники могли обманывать государство, выдавая себя за отечественных производителей, в нашем расследовании.
Как работала схема с перчатками
Следователи Главного следственного управления СК РФ арестовали нескольких фигурантов масштабного уголовного дела о мошенничестве с поставками медицинских перчаток, рассказал «Известиям» источник, близкий к правоохранительным органам. В конце июня Басманный суд Москвы отправил в СИЗО завпроизводством ООО «Грундлаге» Алексея Устинова и фактического бенефициара компании Владимира Вяткина. Им предъявили обвинения по статьям УК об обращении фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий и мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере.
По версии следствия, компания за бесценок закупала в Китае и Узбекистане медицинские перчатки, переупаковывала их под собственными товарными марками, выдавая за произведенные в России, и поставляла в больницы и поликлиники страны.
Минпромторг включил перчатки «Грундлаге» в официальный Реестр российской промышленной продукции (РРПП). Это позволило фигурантам на протяжении нескольких лет получать преференции в рамках национального режима на аукционах как российский поставщик и обходить конкурентов, предлагавших перчатки иностранного производства.
В рамках следствия уже установлены и задокументированы сотни фактов заключения «Грундлаге» госконтрактов с различными учреждениями здравоохранения более чем в 50 регионах РФ.
Однако масштаб ее деятельности может быть гораздо шире. На сайте госзакупок «Известия» нашли порядка двух тысяч аукционов, победителем которых стала «Грундлаге» и связанные с ней юрлица. С ноября 2023-го по май 2026 года они поставили в медучреждения различных регионов медицинских перчаток на сумму порядка 2,5 млрд рублей, подсчитало издание.
Только с февраля 2026 года по ходу расследования уголовного дела из незаконного оборота изъяли недоброкачественных, фальсифицированных медперчаток на сумму свыше 50 млн рублей.
«Известия» направили запрос в СК о ходе расследования, но там предпочли не разглашать его подробности.
В погоне за преференциями
Основная компания, от лица которой бизнесмены участвовали в госзакупках, — ООО НПО «Русмедперчатка». Его соучредителями с равными долями значатся компании «Грундлаге» и Торговый дом «СЗМИ», следует из данных базы «Руспрофайл». На момент возбуждения уголовного дела в феврале 2026 года ТД «СЗМИ» также состоял в числе учредителей «Грундлаге», но вскоре после этого вышел из его состава.
Сам Торговый дом «СЗМИ» аффилирован (через общих учредителей) с ООО «Самарский завод медицинских изделий».
В ответе на запрос «Известий» Самарский завод медицинских изделий сообщил, что предприятие действительно заключало с «Грундлаге» «договор на разработку технологического процесса и производство на заводе — изготовителе медицинских перчаток». «Однако подробности этого договора завод не разглашает», — говорится в ответе.
Там также указывается, что на заводе знают об уголовном деле в отношении «Грундлаге» и «оказывают содействие уполномоченным органам в рамках их полномочий».
Именно договорные отношения с заводом позволили «Грундлаге» войти в Реестр РПП и получать преференции на аукционах, полагает источник «Известия». Лишь в июле текущего года Минпромторг исключил всю продукцию «Грундлаге» из указанного реестра, выяснили «Известия». Издание запросило у Минпромторга информацию о ситуации.
По версии следствия, Вяткин и Устинов действовали не одни. Им помогал целый ряд лиц и, в частности, гендиректор ООО «Грундлаге» Екатерина Блинова. Ее Басманный суд Москвы арестовал еще в феврале этого года по тому же обвинению. Сейчас Блинова находится в СИЗО. По словам источника, в ближайшее время в деле могут появиться и другие фигуранты.
Что происходило в регионах
После возбуждения уголовного дела сотрудники территориальных подразделений управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД стали направлять в региональные медучреждения, закупившие перчатки «Грундлаге», уведомления о возможной угрозе их применения.
«В медучреждения России для осуществления забора крови, полостных операций и работы с пациентами поставляются некачественные медицинские перчатки, что может повлечь за собой массовые случаи нанесения вреда здоровью пациентов и медицинского персонала как средней тяжести, так и тяжкого», — сообщается, например, в уведомлении, направленном УМВД России по Тюменской области руководителю территориального Росздравнадзора (есть у «Известий»).
В этом же письме говорится, что руководители «Грундлаге» и аффилированных с ней организаций «осуществляли хищение бюджетных средств в особо крупном размере» при поставках упомянутых перчаток, и упоминается возможный масштаб махинаций: «анализ показал, что за период 2024—2025 годов подконтрольными фигурантам уголовного дела организациями и индивидуальными предпринимателями заключено более 1800 госконтрактов на сумму более 1,5 млрд рублей».
В ответ на предупреждения полицейских региональные минздравы тоже начали бить тревогу. Так, в апреле 2026-го минздрав Воронежской области разослал руководителям местных медорганизаций специальное уведомление (есть у «Известий»). В нем содержалось предупреждение о «высокой степени риска» поставки недоброкачественных и фальсифицированных перчаток, и приводились конкретные номера поставок по госконтрактам.
А федеральный Росздравнадзор еще в 2025 году начал рассылать региональным подразделениям и медицинским организациям сообщения об отзыве из оборота медицинских перчаток «Грундлаге» «в связи с их недоброкачественностью», следует из писем (есть у «Известий»). Эксперты ведомства выявили в них повышенное содержание цинка.
«Известия» запросили Росздравнадзор о том, какие еще были выявлены нарушения со стороны «Грундлаге» и проводит ли сейчас надзорное ведомство какие-либо проверочные мероприятия в отношении данного поставщика.
Финансовые показатели «Грундлаге» в последние годы значительно выросли. В 2025 году выручка достигла 876,6 млн рублей, что в 2,8 раза больше, чем в 2024 году (311,4 млн), а чистая прибыль выросла в шесть раз — с 9,1 млн до 56,8 млн. Однако, судя по данным сайта госзакупок, это лишь вершина айсберга. Многоступенчатая структура бизнеса «Грундлаге» позволила участвовать в аукционах десяткам связанных с ним компаний и использовать при этом регистрационные удостоверения и преференции основного игрока.
Чем опасен фальсификат
Поддельные перчатки, в том числе с повышенным содержанием цинка, могут вызвать сильную аллергическую реакцию не только у врача, который проводит операцию, но и у пациента, рассказали опрошенные «Известиями» медработники.
— Некачественные медицинские перчатки могут быть опасны, если у человека аллергия, — сказала дерматовенеролог клиники «Медси» Эльвира Синякова. — Раньше считалось, что латексные перчатки чаще вызывают аллергию. Если там содержится тальк и рука потеет, взаимодействуя с перчаткой, это может вызывать контактный дерматит.
Особенно опасными такие перчатки могут оказаться для пациентов с экземой или другими кожными заболеваниями, подчеркнула врач. Кроме того, некачественные медицинские перчатки быстрее рвутся, соответственно, во время операции возрастает риск инфицирования. Заразиться может как врач, так и пациент.
Медсестра московской клиники Valgo Юлия Горячева добавила, что при нарушении стерильности во время инвазивных манипуляций, например, укола или забора крови, всегда есть риск возникновения вторичных инфекций.
Переупакованные медицинские перчатки неизвестного происхождения представляют прямую биологическую и химическую угрозу, рассказали «Известиям» в Общественной потребительской инициативе (ОПИ).
— При нарушении стерильности или использовании несертифицированного сырья резко возрастает риск внутрибольничных инфекций, перекрестного заражения пациентов и медперсонала, — пояснил руководитель ОПИ Олег Павлов. — Также есть риск развития тяжелых аллергических реакций, например, на некачественный латекс или остаточные химикаты. Микропроколы и несоответствие стандартов прочности в фальсификате лишают перчатки их главной функции — барьерной защиты.
Не первое дело
Это не первая выявленная правоохранителями схема махинаций с медицинскими перчатками в России. Об аналогичном деле, только менее крупного масштаба «Известия» писали ранее.
Тогда бизнесмены из Бурятии тоже поставляли по госконтрактам китайскую низкосортицу под видом качественной отечественной продукции. Но деятельность «Грундлаге» оказалась гораздо шире.
Наличие контрафакта на рынке разрушает честную конкуренцию, отметил Олег Павлов. Недобросовестные игроки, закупающие дешевые технические или отбракованные перчатки и переупаковывающие их под видом качественных медицинских брендов, демпингуют цены. Это лишает доходов легальных отечественных производителей и импортеров, которые инвестируют средства в стерилизацию, многоступенчатый контроль качества и получение регистрационных удостоверений Росздравнадзора.
— До введения жесткого контроля схема с переупаковкой оставалась одной из самых распространенных на рынке медицинских расходных материалов, — сказал руководитель ОПИ. — Под видом медизделий часто продавались более дешевые защитные или смотровые перчатки низкого класса. Также распространена подмена импортной продукции азиатского происхождения, закупленной по серым каналам, под видом известных российских марок. Это приводило к искажению рыночной статистики и снижению доверия ко всей отрасли.
После введения обязательной маркировки, которая перешла на этап поэкземплярного учета, каждая упаковка получает неповторимый код DataMatrix. Его нельзя скопировать или использовать повторно — система сразу блокирует дубликаты. Теперь путь перчаток фиксируется от завода или границы до больницы. Товар «из ниоткуда» или без документов физически уже не может попасть в оборот. Кроме того, система блокирует выдачу кодов, если у производителя нет действующего регистрационного удостоверения на медизделие. У покупателей и закупщиков появилась возможность проверить легальность перчаток через приложение, а любое нарушение сразу уходит в надзорные органы, резюмировали в ОПИ.