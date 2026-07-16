Импортосмещение: поставщики медперчаток могли похитить из бюджета 2,5 млрд

После введения обязательной маркировки, которая перешла на этап поэкземплярного учета, каждая упаковка получает неповторимый код DataMatrix. Его нельзя скопировать или использовать повторно — система сразу блокирует дубликаты. Теперь путь перчаток фиксируется от завода или границы до больницы. Товар «из ниоткуда» или без документов физически уже не может попасть в оборот. Кроме того, система блокирует выдачу кодов, если у производителя нет действующего регистрационного удостоверения на медизделие. У покупателей и закупщиков появилась возможность проверить легальность перчаток через приложение, а любое нарушение сразу уходит в надзорные органы, резюмировали в ОПИ.