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Движение на Люблинско-Дмитровской линии ввели в график

Движение поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена ввели в график. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена ввели в график. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) в графике, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Ранее на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро были увеличены интервалы движения поездов для проверки состава.

8 июля были временно увеличены интервалы движения поездов на южном участке Калужско-Рижской линии метро. Это было вызвано проверкой инфраструктуры.

С 6 июля по будням в часы пик станция «Парк культуры» Кольцевой линии Московского метрополитена работает только на выход пассажиров. Ограничения связаны с ремонтом эскалаторов. Горожанам советуют пользоваться наземным транспортом или переносить поездки на время вне пиковой нагрузки.