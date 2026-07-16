Движение на Люблинско-Дмитровской линии ввели в график

Движение поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена ввели в график. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) в графике, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Ранее на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро были увеличены интервалы движения поездов для проверки состава.
8 июля были временно увеличены интервалы движения поездов на южном участке Калужско-Рижской линии метро. Это было вызвано проверкой инфраструктуры.
С 6 июля по будням в часы пик станция «Парк культуры» Кольцевой линии Московского метрополитена работает только на выход пассажиров. Ограничения связаны с ремонтом эскалаторов. Горожанам советуют пользоваться наземным транспортом или переносить поездки на время вне пиковой нагрузки.