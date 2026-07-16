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Ермолаев сообщил о месяцах реабилитации после взрыва в Монако

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев заявил, что его семье предстоят долгие месяцы и даже годы восстановления после покушения, совершенного в Монако.

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев заявил, что его семье предстоят долгие месяцы и даже годы восстановления после покушения, совершенного в Монако. В письме, опубликованном французской газетой Nice-Matin, он раскрыл подробности полученных травм и назвал произошедшее целенаправленным покушением на убийство.

По словам Ермолаева, его партнерша Анна получила крайне тяжелые травмы, последствия которых носят необратимый характер. Их сын, как указано в тексте, пострадал от ожогов, переломов и тяжелых увечий. Сам бизнесмен на момент написания послания находился в реанимации и только начинал длительный процесс восстановления. Он подчеркнул, что для всех членов семьи предстоящий период будет заполнен операциями, интенсивным лечением и реабилитацией.

Ермолаев особо отметил, что их выживание граничит с чудом. Он описал силу взрыва, который, по его словам, сорвал металлические перила и разбил каменные ступени их дома. Бизнесмен категорически отверг версию о том, что инцидент мог быть предупреждением, настаивая на том, что это была попытка убийства.

Ранее мы писали: Бизнесмен связал взрыв в Монако с украинской разведкой.

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