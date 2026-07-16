Ермолаев сообщил о месяцах реабилитации после взрыва в Монако

По словам Ермолаева, его партнерша Анна получила крайне тяжелые травмы, последствия которых носят необратимый характер. Их сын, как указано в тексте, пострадал от ожогов, переломов и тяжелых увечий. Сам бизнесмен на момент написания послания находился в реанимации и только начинал длительный процесс восстановления. Он подчеркнул, что для всех членов семьи предстоящий период будет заполнен операциями, интенсивным лечением и реабилитацией.