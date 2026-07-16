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Лев утащил 11-летнего мальчика с лестницы, ведущей на священную гору

Ребенок стал жертвой нападения льва во время утреннего паломничества.

Источник: Аргументы и факты

В штате Гуджарат на западе Индии произошел трагический инцидент, в результате которого 11-летний мальчик стал жертвой нападения льва во время утреннего паломничества на гору Гирнар, сообщает Hindustan Times.

Ребенок, совершавший восхождение вместе с семьей, подвергся нападению хищника, утащившего его в лесную чащу. Незадолго до нападения другие паломники светили на льва фонарями и дразнили его. Предполагается, что это и могла спровоцировать животное на нападение.

В результате поисковых мероприятий в лесу были обнаружены останки мальчика. После проведенной операции были отловлены сразу три льва, один из которых, предположительно, причастен к нападению, что подтверждается результатами медицинского осмотра.

Все животные временно помещены в зоопарк Саккарбауг для проведения дополнительных исследований.

Ранее сообщалось, что редчайший суматранский тигр растерзал мальчика и мужчину в Индонезии.