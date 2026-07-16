Лев утащил 11-летнего мальчика с лестницы, ведущей на священную гору

Ребенок, совершавший восхождение вместе с семьей, подвергся нападению хищника, утащившего его в лесную чащу. Незадолго до нападения другие паломники светили на льва фонарями и дразнили его. Предполагается, что это и могла спровоцировать животное на нападение.