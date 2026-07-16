Лев утащил 11-летнего мальчика с лестницы, ведущей на священную гору

В штате Гуджарат на западе Индии произошел трагический инцидент, в результате которого 11-летний мальчик стал жертвой нападения льва во время утреннего паломничества на гору Гирнар, сообщает Hindustan Times.
Ребенок, совершавший восхождение вместе с семьей, подвергся нападению хищника, утащившего его в лесную чащу. Незадолго до нападения другие паломники светили на льва фонарями и дразнили его. Предполагается, что это и могла спровоцировать животное на нападение.
В результате поисковых мероприятий в лесу были обнаружены останки мальчика. После проведенной операции были отловлены сразу три льва, один из которых, предположительно, причастен к нападению, что подтверждается результатами медицинского осмотра.
Все животные временно помещены в зоопарк Саккарбауг для проведения дополнительных исследований.
Ранее сообщалось, что редчайший суматранский тигр растерзал мальчика и мужчину в Индонезии.