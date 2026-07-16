Боксер Костя Цзю провел восьмичасовую очную ставку по делу о хищении 7 миллионов

Ранее Константин Цзю обвинил предпринимателя Игоря Козьякова в мошенничестве. Дело в том, что боксер одолжил ему семь миллионов рублей на развитие бизнеса, но спустя время своих денег он не увидел. Тогда спортсмен обратился в полицию.