Боксер Костя Цзю провел восьмичасовую очную ставку по делу о хищении 7 миллионов

Боксер Константин Цзю провел около восьми часов на очной ставке по делу о мошенничестве. Следственное действие прошло в рамках расследования уголовного дела, которое было возбуждено после заявления бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу. Об этом в среду, 15 июля, сообщило издание «Коммерсант».
Очная ставка состоялась с участием Игоря Козьякова — бизнесмена, которого спортсмен считает причастным к хищению около семи миллионов рублей, одолженных на развитие бизнеса.
— В ходе следственного мероприятия Цзю утверждал, что его обманули. Козьяков, в свою очередь, настаивал, что задержки с погашением долга были вызваны объективными обстоятельствами и что он намеревался расплатиться полностью, но боксер ждать не захотел, — говорится в статье.
Ранее Константин Цзю обвинил предпринимателя Игоря Козьякова в мошенничестве. Дело в том, что боксер одолжил ему семь миллионов рублей на развитие бизнеса, но спустя время своих денег он не увидел. Тогда спортсмен обратился в полицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Козьяков, по словам своего адвоката, выплатил Цзю более четырех миллионов рублей. Правозащитник подчеркнул, что в действиях его клиента нет состава преступления, так как он возвращает долг.