Врач назвал главную угрозу для пассажира, затянутого в иллюминатор

Резкий перепад давления способен повредить органы, содержащие воздух или газ, — лёгкие, пазухи носа, уши. При повреждении вен воздух может попасть в кровоток. Это грозит закупоркой сосудов и вызывает инфаркт или инсульт. Набегающий поток воздуха на высокой скорости провоцирует фрикционные ожоги от трения о разбитое стекло и другие поверхности. Возможны порезы и рваные раны лица и головы. Температура за бортом значительно ниже, чем в салоне, и длительное воздействие холода усугубляет общее переохлаждение.