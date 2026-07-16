Школьница на Камчатке стала жертвой домогательств со стороны родной бабушки

12-летняя школьница на Камчатке пострадала от домогательств и насилия со стороны родной бабушки. Об этом в среду, 15 июля, сообщил Telegram-канал Amur Mash.
Несколько лет назад пенсионерка начала показывать внучке порно и снафф-видео, потом под разными предлогами стала раздевать ее и трогать в интимных местах. Также она убеждала девочку, что кроме нее и деда ей никто не нужен.
Школьница пыталась прервать общение, но родственница встречала ее после уроков и уводила с собой.
— Она манипулировала ребенком, заставляла говорить, что ее избивает и насилует отчим, поэтому мы прекратили общение, — рассказала мать девочки Галина.
По ее словам, с матерью она не общается уже около года, но узнала обо всем, что происходило с ее дочерью, только через шесть месяцев, когда привела девочку к психиатру. Тот поставил ей диагноз ПТСР и выписал лекарства, после чего женщина отправилась в Следственный комитет.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, пенсионерку вызвали на допрос, но она успешно прошла полиграф. Недавно прокуратура отправила материалы на пересмотр.
Галина решила предать дело огласке, чтобы ее отец, который имеет связи в органах, не смог повлиять на следствие, говорится в публикации.
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