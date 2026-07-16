Школьница на Камчатке стала жертвой домогательств со стороны родной бабушки

По ее словам, с матерью она не общается уже около года, но узнала обо всем, что происходило с ее дочерью, только через шесть месяцев, когда привела девочку к психиатру. Тот поставил ей диагноз ПТСР и выписал лекарства, после чего женщина отправилась в Следственный комитет.