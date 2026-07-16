Во Владивостоке адвоката будут судить по делу о покушении на мошенничество

Об этом сообщает ИА DEITA.RU. По версии следствия, во время встреч с подследственным в следственном изоляторе № 1, фигурант убедил своего доверителя, что для изменения меры пресечения и переквалификации обвинения необходимо передать через него взятку сотрудникам правоохранительных органов в размере 2 миллионов рублей.