Во Владивостоке адвоката будут судить по делу о покушении на мошенничество

Об этом сообщает ИА DEITA.RU. По версии следствия, во время встреч с подследственным в следственном изоляторе № 1, фигурант убедил своего доверителя, что для изменения меры пресечения и переквалификации обвинения необходимо передать через него взятку сотрудникам правоохранительных органов в размере 2 миллионов рублей.
Как полагает следствие, в конце марта 2026 года адвокат получил от супруги арестованного 2,7 миллиона рублей. Из этой суммы 700 тысяч рублей, по договоренности, предназначались ему в качестве вознаграждения за посреднические услуги, а оставшиеся средства якобы должны были быть переданы должностным лицам.
Следователи считают, что выполнять обещанное обвиняемый не собирался. По версии правоохранительных органов, он намеревался оставить деньги себе, не предпринимая каких-либо действий в интересах подзащитного.
Заподозрив обман, женщина обратилась в управление ФСБ по Приморскому краю. Дальнейшие мероприятия проходили под контролем оперативных служб. Часть денежных средств, предназначенных для передачи, была заменена муляжом.
Адвоката задержали сотрудники УФСБ с поличным во время получения денег. Изъятые средства признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.
В настоящее время расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.