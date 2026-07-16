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Число погибших после землетрясения в Венесуэле достигло 4829 человек

Власти обновили данные о последствиях катастрофы после двойного землетрясения в Венесуэле. Число погибших достигло 4829 человек, говорится в правительственной сводке, опубликованной спикером Национальной ассамблеи Хорхе Родригесом.

Источник: Life.ru

Согласно обновлённой сводке, травмы получили 16 740 человек. Ещё 6462 жителя были спасены. Помощь после землетрясения получили более 128 тысяч семей. Временное размещение потребовалось 20 857 людям, а 17 907 жителей пока не имеют собственного жилья.

В ликвидации последствий участвуют почти 65 тысяч человек: среди них сотрудники экстренных служб, добровольцы и иностранные спасатели. После главных толчков специалисты зарегистрировали 1284 афтершока.

А ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6 в Тихом океане у берегов Камчатки. Толчки начались 15 июля в 14:42 по местному времени (05:42 мск). Эпицентр находился в 210 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 64,6 километра под морским дном. Жители краевого центра почувствовали толчки силой до двух баллов.

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