Число погибших после землетрясения в Венесуэле достигло 4829 человек

Согласно обновлённой сводке, травмы получили 16 740 человек. Ещё 6462 жителя были спасены. Помощь после землетрясения получили более 128 тысяч семей. Временное размещение потребовалось 20 857 людям, а 17 907 жителей пока не имеют собственного жилья.
В ликвидации последствий участвуют почти 65 тысяч человек: среди них сотрудники экстренных служб, добровольцы и иностранные спасатели. После главных толчков специалисты зарегистрировали 1284 афтершока.
А ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6 в Тихом океане у берегов Камчатки. Толчки начались 15 июля в 14:42 по местному времени (05:42 мск). Эпицентр находился в 210 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 64,6 километра под морским дном. Жители краевого центра почувствовали толчки силой до двух баллов.
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