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Критическое состояние: двое мужчин ранены при стрельбе в супермаркете США

В супермаркете Kroger, расположенном в городе Сайпресс на северо-западе округа Харрис (штат Техас), произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека.

В супермаркете Kroger, расположенном в городе Сайпресс на северо-западе округа Харрис (штат Техас), произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Об этом 15 июля сообщил телеканал ABC13 со ссылкой на местную полицию.

По информации правоохранителей, оба раненых — мужчины, их состояние оценивается как критическое. На месте инцидента работают сотрудники полиции, магазин взят под охрану. Подробности о личности стрелявшего и обстоятельствах произошедшего пока не раскрываются.

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