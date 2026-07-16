В Краснодаре поймали банду воров-альпинистов

Во время обысков правоохранители изъяли альпинистское снаряжение, инструменты для вскрытия квартир, цифровые радиостанции, а также похищенные деньги и ценности. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье о краже, а суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.