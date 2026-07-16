В Краснодаре поймали банду воров-альпинистов

В Краснодаре сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в серии квартирных краж, совершенных в жилых комплексах премиум-класса. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, все задержанные прибыли из других регионов, при этом двое из них уже имели судимости.
Во время обысков правоохранители изъяли альпинистское снаряжение, инструменты для вскрытия квартир, цифровые радиостанции, а также похищенные деньги и ценности. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье о краже, а суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.
По данным МВД, злоумышленники заранее выбирали элитные жилые комплексы, изучали расположение камер видеонаблюдения и участки без освещения. Один из участников следил за обстановкой, а двое других с помощью альпинистского оборудования проникали в квартиры с верхних этажей и похищали деньги и драгоценности. Следствие считает, что группа причастна к семи эпизодам, а общий ущерб оценивается примерно в 3,7 миллиона рублей.
Ранее в центре Барселоны за двое суток была зафиксирована серия похищений предметов искусства из местных выставочных залов. Задержать предполагаемых воров удалось уже на следующий день после одного из ограблений.