Мужчину осудили в Башкирии за публикацию непристойных фото экс-сожительницы

Мужчина в Башкирии получил срок за распространение фотографий своей экс-возлюбленной. Об этом в среду, 15 июля, сообщило управление СК России по региону.
По данным следствия, какое-то время пара проживала вместе. Во время разговора по видеосвязи в прошлом году мужчина сделал снимки экрана, на котором видны личные непристойные снимки бывшей партнерши.
Спустя год мужчина напился и начал испытывать ревность. Находясь в таком состоянии, он разместил фото в социальных сетях. Таким образом неограниченный круг людей получил доступ к кадрам.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном изготовлении порнографии.
— Суд приговорил мужчину к двум годам семи месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, — сказано на сайте ведомства.
Личная переписка относится к нормам законодательства, которые закреплены в федеральном законе «О персональных данных». В каких случаях проверка телефона партнера может привести к уголовной ответственности, сообщила юрист по семейному праву Татьяна Шакурова.