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В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА

Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

САРАТОВ, 16 июля. /ТАСС/. Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем канале в «Максе».

«От министерства обороны [РФ] поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — проинформировал он.

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