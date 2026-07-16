Мирошник назвал гибель главного инженера ЗАЭС шагом к ядерной эскалации

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что атака Вооружённых сил Украины (ВСУ), в результате которой погиб главный инженер Запорожской АЭС, создаёт угрозу ядерной безопасности и является недопустимой. Он также обратил внимание на сохраняющиеся угрозы вокруг Запорожской АЭС. Среди них он назвал неоднократные перебои с внешним электроснабжением станции и сообщения о недавней военной активности в соседнем городе, где проживает большая часть её сотрудников. По его словам, эти факторы продолжают осложнять обеспечение ядерной и физической безопасности объекта.