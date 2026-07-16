В Латвии жители атакуют дроны, используемые для контроля ЛЭП

По мере эксплуатации дронов, сотрудники компании сталкиваются с возрастающим уровнем агрессии со стороны местного населения, поскольку жители испытывают страх при виде БПЛА.
«В нас направляли струи воды из шлангов, бросали камни и палки, звучали угрозы», — рассказала Гауче.
В Sadales tīkls подчеркивают, что полеты дронов осуществляются исключительно над трассами линий электропередачи и в охранных зонах, при этом оператор всегда находится поблизости.
Ранее в МИД Литвы и Латвии отвергли утверждения об использовании своих территорий для атак ВСУ по объектам на российской территории.
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