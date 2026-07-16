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В Латвии жители атакуют дроны, используемые для контроля ЛЭП

Жители Латвии начали атаковать беспилотники, используемые для контроля за линиями электропередачи.

Источник: Аргументы и факты

В Латвии участились случаи нападений местных жителей на БПЛА, используемые компанией Sadales tīkls для мониторинга состояния линий электропередач. О данной тенденции сообщила представитель компании Диана Гауче.

По мере эксплуатации дронов, сотрудники компании сталкиваются с возрастающим уровнем агрессии со стороны местного населения, поскольку жители испытывают страх при виде БПЛА.

«В нас направляли струи воды из шлангов, бросали камни и палки, звучали угрозы», — рассказала Гауче.

В Sadales tīkls подчеркивают, что полеты дронов осуществляются исключительно над трассами линий электропередачи и в охранных зонах, при этом оператор всегда находится поблизости.

Ранее в МИД Литвы и Латвии отвергли утверждения об использовании своих территорий для атак ВСУ по объектам на российской территории.

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