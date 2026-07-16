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В Сочи и Сириусе объявляли угрозу атаки БПЛА

Глава города Андрей Прошунин сообщал, что средства ПВО отражают опасность.

СОЧИ, 16 июля. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотников объявляли в Сочи. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

«Угроза атаки БПЛА в Сочи. Все силы и средства работают на защиту города», — написал он.

Глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин также сообщал об угрозе БПЛА.

«Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению», — проинформировал он в своем Telegram-канале.

Позже мэр Сочи и глава администрации федеральной территории сообщили об отмене опасности атаки БПЛА.

В новость внесены изменения (02:36 мск) — добавлена информация об отмене опасности атаки беспилотников.

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