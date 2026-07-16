В Сочи и Сириусе объявляли угрозу атаки БПЛА

СОЧИ, 16 июля. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотников объявляли в Сочи. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
«Угроза атаки БПЛА в Сочи. Все силы и средства работают на защиту города», — написал он.
Глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин также сообщал об угрозе БПЛА.
«Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению», — проинформировал он в своем Telegram-канале.
Позже мэр Сочи и глава администрации федеральной территории сообщили об отмене опасности атаки БПЛА.
В новость внесены изменения (02:36 мск) — добавлена информация об отмене опасности атаки беспилотников.
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