В городах Украины на фоне воздушной тревоги прогремели мощные взрывы

Серия мощных взрывов была зафиксирована в ночь на 16 июля в Киеве, где объявили воздушную тревогу, сообщили украинские СМИ.
Через непродолжительное время в столице Украины прогремела повторная серия взрывов. Такие же инциденты произошли в Харькове.
В соответствии с информацией онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной опасности, в частности, сработали в Харьковской области.
Напомним, в ночь с 14 на 15 июля украинские СМИ проинформировали о взрывах в Одессе, Харькове и Запорожье. При этом режим воздушной тревоги действовал в некоторых регионах, включая часть территорий Харьковской и Одесской областей.
Узнать больше по теме
Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
Воздушная тревога — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население об угрозе удара с воздуха или другой опасности, требующей немедленного укрытия. В последние годы этот сигнал стал хорошо знаком жителям многих российских регионов, однако далеко не все знают, как правильно действовать после его объявления. В материале рассказываем, что означает воздушная тревога, как звучит сирена, какие действия рекомендуют в МЧС и что делать после отбоя.Читать дальше