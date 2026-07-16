Учитель в Новгородской области привязала школьника к лестнице скакалкой

3 июня Орехово-Зуевский городской суд постановил взыскать с двух подростков 35 тысяч рублей в пользу их учительницы. Они отфотошопили изображение педагога в негативном ключе и распространили его по классу. Инцидент произошел в ноябре 2024 года. Один из учеников отфотошопил фото учительницы и прислал его другу. Впоследствии юноши выложили порочащее честь педагога изображение в социальной сети.