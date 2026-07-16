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Учитель в Новгородской области привязала школьника к лестнице скакалкой

Учитель в Новгородской области привязала школьника к гимнастической лестнице скакалкой. Об этом в среду, 15 июля, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Учитель в Новгородской области привязала школьника к гимнастической лестнице скакалкой. Об этом в среду, 15 июля, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел 6 октября прошлого года на уроке физкультуры.

— В результате произошедшего ученик испытал физические и нравственные страдания. После этого в суд поступил иск к школе о взыскании компенсации морального вреда в размере 250 тысяч рублей, — сказано на канале судов в мессенджере МАКС.

Уточняется, что инстанция удовлетворила требования частично. Суд обязал образовательное учреждение выплатить школьнику 50 тысяч рублей.

3 июня Орехово-Зуевский городской суд постановил взыскать с двух подростков 35 тысяч рублей в пользу их учительницы. Они отфотошопили изображение педагога в негативном ключе и распространили его по классу. Инцидент произошел в ноябре 2024 года. Один из учеников отфотошопил фото учительницы и прислал его другу. Впоследствии юноши выложили порочащее честь педагога изображение в социальной сети.