Водитель «Тойоты» в Комсомольске-на-Амуре сбил подростка на самокате

В Комсомольске-на-Амуре автомобиль «Тойота Креста» сбил 14-летнего подростка на самокате, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
ДТП произошло 15 июля в 21 час на проспекте Первостроителей, 21. Подросток пересекал пешеходный переход на арендованном электросамокате, не спешившись, что запрещено Правилами дорожного движения. Он госпитализирован с переломом голени.
— Материал о нарушении ПДД несовершеннолетним направлен в ПДН для профилактической работы с семьей и принятия решения о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание (ст. 5.35 КоАП РФ), — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
Напомним, накануне в Комсомольске‑на‑Амуре нетрезвая женщина сбила 15‑летнего мотоциклиста.