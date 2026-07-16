Водитель «Тойоты» в Комсомольске-на-Амуре сбил подростка на самокате

— Материал о нарушении ПДД несовершеннолетним направлен в ПДН для профилактической работы с семьей и принятия решения о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание (ст. 5.35 КоАП РФ), — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.