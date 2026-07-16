Новосибирцев предупредили об опасности при поиске работы

Заманив доверчивых соискателей, преступники переводят общение в мессенджеры и для создания ложного доверия присылают поддельные СМС о зачислении крупной суммы. Кульминацией аферы становится телефонный звонок, во время которого под предлогом «подтверждения чека» жертву убеждают включить демонстрацию экрана смартфона. В этот момент мошенники визуально перехватывают все пароли, коды из сообщений и банковские уведомления, получая полный доступ к счету.