Новосибирцев предупредили об опасности при поиске работы

Доцент Финансового университета Петр Щербаченко предупредил в беседе с NEWS.ru о новой мошеннической схеме, в которой злоумышленники размещают фейковые вакансии помощников для пожилых людей на популярных сайтах по поиску работы.
Заманив доверчивых соискателей, преступники переводят общение в мессенджеры и для создания ложного доверия присылают поддельные СМС о зачислении крупной суммы. Кульминацией аферы становится телефонный звонок, во время которого под предлогом «подтверждения чека» жертву убеждают включить демонстрацию экрана смартфона. В этот момент мошенники визуально перехватывают все пароли, коды из сообщений и банковские уведомления, получая полный доступ к счету.
Эксперт настоятельно рекомендует никогда не использовать функцию демонстрации экрана при общении с незнакомцами, особенно в рамках сомнительных предложений о трудоустройстве.