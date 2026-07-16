У 18-летнего подсудимого изъяли четыре патрона в Октябрьском суде Новосибирска

Нарушителем оказался молодой человек, который прибыл на заседание в качестве фигуранта уголовного дела о незаконной организации и проведения азартных игр. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области.
Инцидент произошёл во время стандартной процедуры досмотра посетителей. 18-летний гражданин был заранее предупреждён о категорическом запрете на пронос любых опасных предметов. Однако он заявил, что при себе ничего запрещённого не имеет.
Внимание лейтенанта внутренней службы Рудольфа Келлера привлекла ручная кладь подсудимого. В ходе досмотра сумки пристав обнаружил четыре патрона калибра 9 мм P.A.
В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ. Примечательно, что это уже не первое подобное нарушение молодого человека. Всего неделей ранее он уже привлекался к ответственности за попытку пронести в здание суда холодное оружие — нож.