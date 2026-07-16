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У 18-летнего подсудимого изъяли четыре патрона в Октябрьском суде Новосибирска

В Новосибирске судебные приставы предотвратили попытку проноса запрещённых предметов в здание Октябрьского районного суда.

Источник: Сиб.фм

Нарушителем оказался молодой человек, который прибыл на заседание в качестве фигуранта уголовного дела о незаконной организации и проведения азартных игр. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области.

Инцидент произошёл во время стандартной процедуры досмотра посетителей. 18-летний гражданин был заранее предупреждён о категорическом запрете на пронос любых опасных предметов. Однако он заявил, что при себе ничего запрещённого не имеет.

Внимание лейтенанта внутренней службы Рудольфа Келлера привлекла ручная кладь подсудимого. В ходе досмотра сумки пристав обнаружил четыре патрона калибра 9 мм P.A.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ. Примечательно, что это уже не первое подобное нарушение молодого человека. Всего неделей ранее он уже привлекался к ответственности за попытку пронести в здание суда холодное оружие — нож.