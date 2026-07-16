Новосибирцев предупредили о новой схеме мошенников с концертами

Доверчивых покупателей они заманивают обещаниями «самых низких цен» и «лучших мест», однако после перевода денег жертвы получают либо недействительный QR-код, либо остаются ни с чем. Эксперт настоятельно рекомендует приобретать билеты исключительно на проверенных официальных ресурсах, чтобы избежать финансового ущерба и испорченного отдыха.