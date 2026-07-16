Конфликт из-за очереди на АЗС в Челябинске закончился стрельбой

В Челябинске на одной из автозаправочных станций произошла стрельба, возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 15 июля, сообщил портал «Челябинск онлайн».
Инцидент произошел на АЗС на улице Луценко. Во время конфликта один из водителей выстрелил в другого мужчину из травматического пистолета и скрылся с места происшествия.
По предварительной информации, конфликт начался после того, как мужчину попросили встать в общую очередь на заправке, но он отказался. Во время ссоры он произвел выстрел, в результате чего пострадавший получил ранение в живот, его доставили в областную клиническую больницу.
Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его, им оказался 26-летний мужчина, говорится в статье.
Расследование начато по статье о побоях (часть 1 статьи 116 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет тюрьмы.
3 июля мужчина устроил стрельбу в ходе конфликта с юношами возле домов на улице Парковой в подмосковной деревне Осеченки. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.