Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Пермском крае

На участке железной дороги между станциями Кишерть и Шумково в Пермском крае сошли с рельсов три вагона и одна секция локомотива грузового поезда.
В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.
«Возможны задержки пассажирских поездов», — отмечается в сообщении.
По данным ведомства, поезд перевозил глинозем. Для устранения последствий происшествия на место направлены специализированные восстановительные бригады. Подробности происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что в результате аварии на станции Стайный в Красноярске с рельсов сошли 15 вагонов, груженных углем.