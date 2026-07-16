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Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Пермском крае

Грузовой поезд сошел с рельсов между станциями Кишерть и Шумково в Пермском крае.

Источник: Аргументы и факты

На участке железной дороги между станциями Кишерть и Шумково в Пермском крае сошли с рельсов три вагона и одна секция локомотива грузового поезда.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

«Возможны задержки пассажирских поездов», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, поезд перевозил глинозем. Для устранения последствий происшествия на место направлены специализированные восстановительные бригады. Подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на станции Стайный в Красноярске с рельсов сошли 15 вагонов, груженных углем.