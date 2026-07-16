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В Красноярском крае за сутки спасли из огня троих человек

В Норильске и Красноярске загорелись квартиры из-за короткого замыкания.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки в Красноярском крае потушили семь возгораний. В них никто не погиб и не пострадал. Спасателям удалось вывести из огня трех человек.

В Норильске на улице Нансена загорелась квартира в шестиэтажке. 15 жильцов покинули дом сами еще до приезда пожарных. Прибывшие расчеты МЧС справились, девять пожарных на трех спецмашинах, быстро справились с огнем. Он успел охватить площадь всего три квадратных метра. По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание.

В Красноярске на улице Карамзина пожар вспыхнул в квартире восемнадцатиэтажного дома. Бойцы газодымозащитной службы спасли из дыма с помощью специального оборудования спасли троих человек, среди которых были двое детей. Площадь горения тоже оказалась небольшой: всего один квадратный метр. Однако возникло сильное задымление и в самом жилище, и в подъезде. Предположительно, возгорание также случилось из-за замыкания в работающем электроприборе.

Спасатели напоминают: не оставляйте без присмотра включенные обогреватели и удлинители, не включайте бытовую технику с неисправностями, а также проверяйте состояние проводки в домах постоянно, а не когда с ней начнут возникать проблемы.

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