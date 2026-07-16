В Красноярском крае за сутки спасли из огня троих человек

В Красноярске на улице Карамзина пожар вспыхнул в квартире восемнадцатиэтажного дома. Бойцы газодымозащитной службы спасли из дыма с помощью специального оборудования спасли троих человек, среди которых были двое детей. Площадь горения тоже оказалась небольшой: всего один квадратный метр. Однако возникло сильное задымление и в самом жилище, и в подъезде. Предположительно, возгорание также случилось из-за замыкания в работающем электроприборе.