В заповеднике на севере Хабаровского края остается непотушенным один пожар

Всего в Хабаровском крае, по информации министерства, зарегистрировано 20 лесных пожаров. Все очаги находятся в Аяно-Майском районе, 19 возгораний — в зоне контроля на значительном удалении от населенных пунктов и объектов экономики и под постоянным мониторингом. Общая площадь пожаров превышает 3,2 тыс. га. За сутки было ликвидировано три очага на 80 га.