В заповеднике на севере Хабаровского края остается непотушенным один пожар

ХАБАРОВСК, 16 июля. /ТАСС/. Лесной пожар действует на 146 га заповедника «Джугджурский» на севере Хабаровского края, еще одно возгорание, появившееся в начале недели, больше не фиксируют. Об этом ТАСС сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.
Два возгорания площадью 38 га и 6 га зарегистрировали в заповеднике 13 июля. Меньший распространился в итоге на 146 га. Очаги возникли из-за сухих гроз.
«В настоящее время на особо охраняемой территории зарегистрирован один очаг площадью 146 га. Площадь последние дни не прирастала и осталась прежней. Пожар на 38 гектарах более не фиксируется», — сообщили в министерстве.
Всего в Хабаровском крае, по информации министерства, зарегистрировано 20 лесных пожаров. Все очаги находятся в Аяно-Майском районе, 19 возгораний — в зоне контроля на значительном удалении от населенных пунктов и объектов экономики и под постоянным мониторингом. Общая площадь пожаров превышает 3,2 тыс. га. За сутки было ликвидировано три очага на 80 га.
С начала пожароопасного сезона в регионе произошло 269 возгораний на общей площади 188 723,7 га.
Заповедник «Джугджурский» находится на побережье Охотского моря и занимает площадь почти 860 тыс. га. На его территории преобладают хребты, основной хребет — Джугджур — проходит вдоль побережья. В заповеднике встречаются краснокнижные виды, такие как черный аист, белоплечий орлан, орлан-белохвост.