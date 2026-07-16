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Пассажир из Красноярска пытался открыть аварийный выход во время полета

Пассажир предпринимал попытки открыть аварийный выход на рейсе Красноярск — Хабаровск.

Источник: Аргументы и факты

В ходе рейса, следовавшего из Красноярска в Хабаровск, авиапассажир предпринимал попытки открыть аварийный выход, сообщает пресс-служба транспортного управления МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

В правоохранительные органы аэропорта Хабаровска поступила информация о том, что на борту воздушного судна, прибывшего из Красноярска, находится пассажир в неадекватном состоянии.

Гражданин самостоятельно пытался открыть аварийный люк, не обращая внимания на неоднократные законные требования членов экипажа о прекращении противоправных действий.

После приземления самолета сотрудники полиции оперативно поднялись на борт и произвели задержание 40-летнего нарушителя. В отношении задержанного составлен административный протокол, решается вопрос о возможном возбуждении уголовного дела.

Самолет, который выполнял рейс из Санкт-Петербурга в столицу РФ, вернулся в аэропорт вылета из-за треснувшего стекла.