В Киеве после серии взрывов вспыхнул масштабный пожар

Масштабный пожар вспыхнул на левом берегу Киева после серии взрывов, которые прогремели на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.
Ранее местные издания проинформировали о серии взрывов в столице Украины. Такая же ситуация наблюдалась в Харькове.
Власти Киева заявили, что возгорание в городе началось якобы после удара по складским помещениям в одном из районов. Сведения о пострадавших не поступали.
Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, помимо украинской столицы, сирены воздушной тревоги сработали в Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Житомирской и Черкасской областях.
Напомним, 15 июля также сообщалось о сильном пожаре, который будто бы произошёл на территории складов в одном из районов Киева. При этом информация о причинах возгорания, площади распространения огня и пострадавших не уточнялась.