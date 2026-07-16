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В Киеве после серии взрывов вспыхнул масштабный пожар

После серии взрывов в Киеве на левом берегу произошёл масштабный пожар.

Источник: Аргументы и факты

Масштабный пожар вспыхнул на левом берегу Киева после серии взрывов, которые прогремели на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

Ранее местные издания проинформировали о серии взрывов в столице Украины. Такая же ситуация наблюдалась в Харькове.

Власти Киева заявили, что возгорание в городе началось якобы после удара по складским помещениям в одном из районов. Сведения о пострадавших не поступали.

Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, помимо украинской столицы, сирены воздушной тревоги сработали в Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Житомирской и Черкасской областях.

Напомним, 15 июля также сообщалось о сильном пожаре, который будто бы произошёл на территории складов в одном из районов Киева. При этом информация о причинах возгорания, площади распространения огня и пострадавших не уточнялась.

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