В Воронежской области объявили ракетную опасность

ВОРОНЕЖ, 16 июля. /ТАСС/. Ракетная опасность объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе вновь объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения», — написал он в «Максе».
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