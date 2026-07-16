Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре водитель сбил на переходе подростка на электросамокате

Подростка госпитализировали с переломом голени.

ХАБАРОВСК, 16 июля. /ТАСС/. Водитель легковушки сбил 14-летнего подростка на электросамокате на пешеходном переходе в Комсомольске-на-Амуре, его госпитализировали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Авария произошла накануне вечером в районе дома № 21 проспекта Первостроителей.

«38-летний водитель Toyota Cresta, двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы Сидоренко в сторону улицы Васянина, допустил наезд на подростка, который, не спешиваясь, пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на арендном электросамокате», — говорится в сообщении.

Подростка госпитализировали с переломом голени.