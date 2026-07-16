В Комсомольске-на-Амуре водитель сбил на переходе подростка на электросамокате

ХАБАРОВСК, 16 июля. /ТАСС/. Водитель легковушки сбил 14-летнего подростка на электросамокате на пешеходном переходе в Комсомольске-на-Амуре, его госпитализировали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
Авария произошла накануне вечером в районе дома № 21 проспекта Первостроителей.
«38-летний водитель Toyota Cresta, двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы Сидоренко в сторону улицы Васянина, допустил наезд на подростка, который, не спешиваясь, пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на арендном электросамокате», — говорится в сообщении.
Подростка госпитализировали с переломом голени.