В Комсомольске-на-Амуре водитель сбил на переходе подростка на электросамокате

«38-летний водитель Toyota Cresta, двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы Сидоренко в сторону улицы Васянина, допустил наезд на подростка, который, не спешиваясь, пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на арендном электросамокате», — говорится в сообщении.