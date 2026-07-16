В Хабаровском крае выявили и сожгли 4,7 тысяч кустов дикой конопли

Растения располагались в лесополосе на площади около 1 гектара. Очаг их произрастания обнаружили во время операции «Мак-2026». Коноплю сожгли на месте, вырвали с корнями и обработали гербицидами. Общий вес уничтоженных растений — 320 кг.