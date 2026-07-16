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В Хабаровском крае выявили и сожгли 4,7 тысяч кустов дикой конопли

Деляну с наркосодержащими растениями обнаружили в в Бикинском округе.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Бикинском округе полицейские уничтожили 4,7 тысяч кустов дикой конопли, растущей в лесу у поселка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Растения располагались в лесополосе на площади около 1 гектара. Очаг их произрастания обнаружили во время операции «Мак-2026». Коноплю сожгли на месте, вырвали с корнями и обработали гербицидами. Общий вес уничтоженных растений — 320 кг.

— Мероприятия по выявлению и уничтожению очагов дикой конопли проходят сейчас и в других районах края, — отметили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Напомним, плантацию с 4 тысячами кустов конопли нашли полицейские в Хабаровске.