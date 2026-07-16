В Красноярском крае площадь лесных пожаров за сутки выросла почти на 18 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 16 июля. /ТАСС/. Площадь пожаров в Красноярском крае, где в лесах введен режим ЧС, за сутки выросла почти на 18 тыс. га и составила 89,9 тыс. га. Об этом сообщает лесопожарный центр региона.
По оперативным данным центра на утро 15 июля, в Красноярском крае действовало 146 пожаров на площади 72,6 тыс. га. Возгорания были в четырех округах региона.
«По оперативной информации на 07:34 (03:34 мск — прим. ТАСС) 16 июля 2026 г. на территории края действует лесных пожаров — 124, на общей площади — 89 939,3 га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 1 240 человек, задействовано четыре единицы техники», — говорится в сообщении. Пожары фиксируются в пяти округах на севере региона.
В Красноярском крае сохраняются высокие классы пожарной опасности. 16 июля синоптики обещают жару — на севере региона днем ожидается плюс 28 градусов. Ветер до 11 м/с.