В Красноярском крае площадь лесных пожаров за сутки выросла почти на 18 тыс. га

«По оперативной информации на 07:34 (03:34 мск — прим. ТАСС) 16 июля 2026 г. на территории края действует лесных пожаров — 124, на общей площади — 89 939,3 га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 1 240 человек, задействовано четыре единицы техники», — говорится в сообщении. Пожары фиксируются в пяти округах на севере региона.