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В Екатеринбурге покончил с собой московский школьник

В Екатеринбурге обнаружили тело 14-летнего подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге покончил с собой школьник из Москвы. Как стало известно «КП-Екатеринбург», 14-летний Егор (имя изменено — прим.ред) наложил на себя руки в многоэтажке на улице Раевского. Его тело было обнаружено 10 июля. Парень воспитывался в полной семье, учился в частной элитной школе столицы.

По данным источника, у подростка были суицидальные мысли. СКР возбудил уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

— Это очень тяжело, — кратко прокомментировала случившееся мать школьника.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

Напомним, что в поселке Буланаш воспитательница детского сада и ее родители скончались в овощной яме. Предварительно, семья отравилась метаном.

В конце мая на улице Летчиков было найдено тело 17-летней девушки. В ее кармане обнаружили предсмертную записку.

СК