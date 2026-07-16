В Екатеринбурге покончил с собой московский школьник

В Екатеринбурге покончил с собой школьник из Москвы. Как стало известно «КП-Екатеринбург», 14-летний Егор (имя изменено — прим.ред) наложил на себя руки в многоэтажке на улице Раевского. Его тело было обнаружено 10 июля. Парень воспитывался в полной семье, учился в частной элитной школе столицы.