В Екатеринбурге покончил с собой московский школьник

В Екатеринбурге покончил с собой школьник из Москвы. Как стало известно «КП-Екатеринбург», 14-летний Егор (имя изменено — прим.ред) наложил на себя руки в многоэтажке на улице Раевского. Его тело было обнаружено 10 июля. Парень воспитывался в полной семье, учился в частной элитной школе столицы.
По данным источника, у подростка были суицидальные мысли. СКР возбудил уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».
— Это очень тяжело, — кратко прокомментировала случившееся мать школьника.
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.
Напомним, что в поселке Буланаш воспитательница детского сада и ее родители скончались в овощной яме. Предварительно, семья отравилась метаном.
В конце мая на улице Летчиков было найдено тело 17-летней девушки. В ее кармане обнаружили предсмертную записку.