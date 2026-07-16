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В результате атаки БПЛА ВСУ повреждена гражданская инфраструктура в Энгельсе

В Энгельсе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, вызванные атакой БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ). К ликвидации последствий привлечены все оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Будьте внимательны — угроза атаки сохраняется, локально работают системы оповещения», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил о беспрецедентных масштабах применения украинских беспилотников в регионе. По его словам, атаки направлены не только на военные объекты, но и на энергетическую инфраструктуру, транспорт и социальные объекты. Заявление прозвучало после гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева в результате атаки, которую Балицкий назвал целенаправленной.

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