В результате атаки БПЛА ВСУ повреждена гражданская инфраструктура в Энгельсе

«Будьте внимательны — угроза атаки сохраняется, локально работают системы оповещения», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил о беспрецедентных масштабах применения украинских беспилотников в регионе. По его словам, атаки направлены не только на военные объекты, но и на энергетическую инфраструктуру, транспорт и социальные объекты. Заявление прозвучало после гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева в результате атаки, которую Балицкий назвал целенаправленной.
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