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В Германии проверят заявление актера Уве Штаймле о Меркель и Мерце

Прокуратура начала расследование в отношении немецкого кабаретиста и актера Уве Штаймле после его выступления на мероприятии партии АдГ.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура города Дессау-Рослау начала расследование в отношении немецкого актера и кабаретиста Уве Штаймле после его выступления на мероприятии партии «Альтернатива для Германии». Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

По информации издания, проверка проводится по статье Уголовного кодекса Германии, предусматривающей ответственность за нарушение общественного порядка посредством угроз совершения преступлений. Поводом стали высказывания Штаймле в адрес бывшего канцлера Ангелы Меркель, прозвучавшие во время мероприятия.

В частности, говоря о бывшем канцлере Ангеле Меркель, актер заявил, что «если все сорвется или гвоздь сломается, тогда поставим ее к стенке. Что-нибудь придумаем».

Кроме того, актер упомянул действующего канцлера Фридриха Мерца, сославшись на Клауса фон Штауффенберга — участника покушения на Адольфа Гитлера в 1944 году, задав вопрос: «Где Штауффенберг, когда он действительно нужен?». При этом, как отмечает Der Spiegel, ни Меркель, ни Мерц не планируют самостоятельно обращаться в правоохранительные органы.

Ранее в Германии состоялась церемония открытия официального портрета экс-канцлера Ангелы Меркель.

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