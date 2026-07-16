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При атаке БПЛА в саратовском Энгельсе повреждена гражданская инфраструктура

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в городе Энгельс из-за атаки беспилотников есть повреждения гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет. Других подробностей о последствиях налета БПЛА он не раскрыл.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в городе Энгельс из-за атаки беспилотников есть повреждения гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет. Других подробностей о последствиях налета БПЛА он не раскрыл.

По словам главы региона, опасность атаки БПЛА сохраняется. В некоторых районах работают сирены воздушной тревоги, добавил он.

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