При атаке БПЛА в саратовском Энгельсе повреждена гражданская инфраструктура

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в городе Энгельс из-за атаки беспилотников есть повреждения гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет. Других подробностей о последствиях налета БПЛА он не раскрыл.
По словам главы региона, опасность атаки БПЛА сохраняется. В некоторых районах работают сирены воздушной тревоги, добавил он.
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